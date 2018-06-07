РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью, подполковник юстиции Данил Филиппов 8 июня проведет прием жителей Балашихи с 16:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Восьмого июня с 16:00 до 18:00 в МУ МВД России «Балашихинское» состоится прием граждан первым заместителем начальника Главного следственного Управления ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Данилой Владимировичем Филипповым», - говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться по адресу: улица Евстафьева, дом №21. Записаться на прием можно по телефону: 8(495)521-66-01.