РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. С пожарными и спасателями Люберецкого территориального отделения «Мособлпожспас» провел беседу священнослужитель, который рассказал о духовно-нравственном воспитании и решении психологических проблем, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пожарно-спасательной части №231 городского округа Люберцы в четверг состоялась встреча работников Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» с клириком Свято-Троицкого храма в Наташино. На встречу к пожарным и спасателям пришел ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными структурами протоиерей Андрей Михайлов.

«С собравшимися обсуждались вопросы духовного состояния современного общества и того, как должен себя в нем вести каждый его представитель. В своем выступлении протоиерей затронул нескольких основных тем, в том числе духовно-нравственного воспитания и просвещения, понятия о грехе и таинстве церкви», - говорится в сообщении.

Такие встречи позволят работникам МЧС России разобраться во многих психологических проблемах, обрести духовный стержень, что, несомненно, поможет им более эффективно реагировать на происшествия и оказывать помощь пострадавшим.

Священнослужитель призвал собравшихся соблюдать во всем умеренность, заботиться о своем физическом и духовном благополучии, наполнить свою жизнь добрыми поступками по отношению к своим близким и всем окружающим людям.

Исчерпывающие ответы дал своим слушателям отец Андрей на дополнительные вопросы, которые возникли в процессе беседы.