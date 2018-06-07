РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин признался, что из-за загруженности уделяет своим внукам недостаточно внимания.

«Я должен покаяться, мне не хватает времени (на внуков - ред.). Мне бы хотелось больше общаться со своими внуками. Они все здоровые, все в порядке, игрушки дарю», - сказал Путин журналистам после прямой линии в четверг.

Тем не менее глава государства считает, что в данном случае нехватка времени не является оправданием.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В этом году она продлилась 4 часа 23 минуты. Глава государства ответил на вопросы об экономике, здравоохранении, получении гражданства, отношениях с Украиной и на многие другие.