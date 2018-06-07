РИАМО – 7 июн. Решить стоящие перед Россией проблемы по плечу только свободным гражданам, которые смогли реализовать свой потенциал, сообщил в ходе прямой линии в четверг президент страны Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России обеспечена безопасность. Страна с огромной территорией располагает колоссальными запасами минерального сырья, в России живут образованные люди.

«Но если мы отстанем в своем технологическом развитии, не сможем обеспечить темп роста экономики, внедрение новых технологий, если мы не сможем связать страну пространственно новыми линиями связи, мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет. Поэтому мы должны собрать все наши ресурсы. Нам нужно максимально раскрепостить людей, чтобы люди могли раскрыть свой потенциал, а это могут сделать только свободные люди», - сказал Путин.

Он отметил, что очень важно обеспечить страну современными дорогами, авиацией, портами, морским и речным транспортом, важно внедрять искусственный интеллект, цифровую экономику, уделять должное внимание вопросам здравоохранения и образования.

«Мы в состоянии решить данные задачи, и мы сделаем это, если будем вместе», - заключил президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В этом году она продлилась 4 часа 23 минуты. Глава государства ответил на вопросы об экономике, здравоохранении, получении гражданства, отношениях с Украиной и на многие другие.