РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В Подольске родные, волонтеры и полиция разыскивали 38-летнего Евгения Румянцева, который пропал 26 мая в микрорайоне Климовск, он найден мертвым, сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жены Румянцева, в последний раз она видела мужа 26 мая в 19:00 в гараже ГСК №11 на улице Коммунальной. После этого домой он так и не вернулся. Его автомобиль, вещи и документы остались в гараже. Вскоре после исчезновения родственники обратились в полицию, а также связались с ПСО «Лиза Алерт».

«Мужчина найден, погиб», - говорится в сообщении.

О причинах гибели не сообщается.