РИАМО – 7 июн. Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине является контрпродуктивной и вызвала резкую критику со стороны международных организаций, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг состоялась 16-я ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась 4 часа 23 минуты.

«Об этом списке (47 граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось ликвидировать - ред.) узнал из средств массовой информации. Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она не была вызвана, тем более, если она выносится на международную арену. Коллеги из международных организаций по журналистской деятельности – все осудили это действие украинский властей как провокацию. Я очень надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», – сказал Путин журналистам после прямой линии.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» журналиста была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на него.

Позже в Сети появился список из 47 журналистов и блогеров, жизнь которых, по версии украинских спецслужб, находится под угрозой.