РИАМО – 7 июн. Журналисты не должны испытывать давление в связи со своей профессиональной деятельностью, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали какое-либо давление, а также обеспечить право журналистов на профессиональную деятельность, обеспечить доступ к информации» - сказал Путин.

Он отметил, что нужно защитить интересы всех граждан, независимо от пола, вероисповедания, возраста.

В четверг прошла прямая линия с президентом РФ. «Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.