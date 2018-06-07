РИАМО - 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что неформальное общение между мировыми лидерами является хорошим инструментом для решения межгосударственных вопросов, и рассказал, к кому из президентов и премьер-министров он обращается на «ты».

«В английском языке нет «ты» или «Вы», есть you. Там все проще. Во французском и немецком, ряде других языков, «ты» и «Вы» существуют. С многими коллегами у меня сложились неформальные личные отношения, скажем, с премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на «ты», с канцлером ФРГ и президентом Франции», - сказал Путин.

Он добавил, что с некоторыми своими коллегами подчеркнуто обращается на «Вы» - например, с президентом Чехии, так как он старше.

«Со многими, почти со всеми по именам. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что на таком уровне, на котором мы работаем, взаимное уважение должно сохранятся при любых обстоятельствах, это очень хороший инструмент для решения серьезных межгосударственных вопросов», - сказал президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В этом году она продлилась 4 часа 23 минуты. Глава государства ответил на вопросы об экономике, здравоохранении, получении гражданства, отношениях с Украиной и на многие другие.