Президент России Владимир Путин в четверг 7 июня ответил на вопросы россиян в ходе ежегодной прямой линии, которая продолжалась почти 4,5 часа. Из новых тем – вопросы от российских блогеров, которые спросили Путина про запрет популярных соцсетей. Также на «Прямой линии с Владимиром Путиным» обсуждался ЧМ по футболу, скачок цен на бензин, слухи про рост НДФЛ и новый состав правительства РФ. Редакция РИАМО собрала самые интересные ответы главы государства.

«Если говорить категориями «белая», «черная», «серая» полоса, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Конечно, и в природе не бывает абсолютной чистоты ни в чем. <…> В целом мы движемся в абсолютно правильном направлении».

«У нас исторический минимум по инфляции, это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. Это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций – за прошлый год 4,4%».

«<…> Необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства».

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. <…> Практика сложнее, чем теоретические формулы. <…> Поэтому признано это нецелесообразным».

«Наша задача – уменьшить бедность в 2 раза. Об этом мы уже говорили неоднократно. Мы с 2000 года по 2007-2008 годы ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немного изменилась в неблагоприятную для нас сторону».

«То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. <…> Правительство приняло уже ряд решений на этот счет, кстати, в диалоге с ведущими нефтегазовыми компаниями снижен акциз по бензину на 3 тысячи и по дизтопливу на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке».

«<…> когда чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст все в собственность регионов. Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих эти площадках возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов».

«Будем рассчитывать и на то, что наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате мира «выстрелит», что называется, и покажет свои лучшие качества».

«Можно вспомнить Эйнштейна, он сказал, что, «я не знаю, как будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок». Понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации, оно должно сдерживать нас от крайних и очень опасных для современной цивилизации действий на международной арене».

«Мы не собираемся ничего закрывать (про слухи о блокировке Instagram и Youtube – ред.). Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вот вы сказали, что вы волнуетесь, но и я на своем месте тоже волнуюсь, знаете за что? За безопасность людей. <…> Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее – найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути».

«Мы же знаем, за счет чего живут блогеры – в том числе за счет рекламных денег. Правда? Признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов и, видимо, вполне приличный. Если вопрос в том, чтобы это зафиксировать в законодательстве, с точки зрения социального обеспечения на будущее, то, наверное, об этом стоит поговорить».

«В отношении Виталия Мутко много разговоров и слухов. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. <…> Есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него проводилась в связи с допингом, в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно, да и потенциал у него хороший, пусть работает».

На вопрос о том, какой главный совет он дал бы свои внукам, Владимир Путин ответил «Не врать».

«Своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Майнинг у нас не регулируется, и мы относимся к этому очень аккуратно. Мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно».

«Преемника в прямом смысле нет, его определит российский народ, но я, конечно, думаю о том, чтобы у нас подросло молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять ответственность за Россию <…> Мне не одиноко. <…> Это тот случай, когда один в поле не воин. Добиваться успехов сегодня можно только с хорошей командой профессионалов, и такая команда у меня есть».