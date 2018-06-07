РИАМО – 7 июня. В четверг состоялась 16-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась 4 часа 23 минуты.

По результатам поступивших ходе прямой линии обращений будет проведен анализ проблем, волнующих россиян, а также внесены изменения в работу правительства России в ближайшие годы.

«Спасибо большое всем участникам сегодняшней встречи. Я знаю, уважаемые коллеги, граждане и друзья, что вопросов гораздо больше, чем. Те, на которые мы сегодня смогли ответить, я смог ответить. Но так же как в предыдущие годы работы в этом формате, хочу вас заверить, что мы проанализируем все поступившие вопросы, сделаем это по-максимуму», – сказал Путин.

Он добавил, что анализ будет сделан для того, чтобы понять тренды сегодняшнего дня, «озабоченности россиян», чтобы на них отреагировать как индивидуально, так и обобщенно, внеся изменения в работу правительства на ближайшие годы.

«Видел, что поступило обращение: «Страна вопросы задает, а я хочу Вас поддержать в этот день». Всем, кто так думает, большое спасибо», – заключил президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.