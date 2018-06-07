РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг призвал при возможности сохранять малокомплектные школы в российских селах и деревнях.

«Мы все время говорим о проблемах малокомплектных школ. Они довольно затратные, на содержание здания нужно тратить определенное количество средств, которые в таком же объеме могут направить на крупные школы. Но школы закрываются, поселок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы люди не покидали регионы, села не умирали», - сказал Путин.

Он отметил, что для решения этой проблемы реализуется программа «Школьный автобус».

«Только из федерального бюджета (выделяется – ред.) 1,7 миллиарда рублей на программу «Школьный автобус», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.