РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, как он определяет, кому верить, кому нет, рассказал, что руководствуется понятием гарантии.

«В деле, которым я занимаюсь, нужно оперировать другим. Здесь вопрос не в доверии, а в гарантиях. Я стараюсь, прежде всего, обращаться к этим категориям и использовать их в своей работе на международной арене и внутри страны. Всегда важны гарантии исполнения тех или иных решений», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.