РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. В гарнизоне на улице 3-е Почтовое отделение в городском округе Люберцы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева установили новую детскую площадку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проинспектировал установку новой детской площадки.

«В 2017 году губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал во двор дома №35 по улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. К нему подошли жители дома №34 и попросили восстановить детскую площадку, которая когда-то тут была. По поручению губернатора площадка установлена и комплексно благоустроен двор: положен асфальт, обустроены дорожки, газон», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в текущем году в городском округе комплексно благоустроят 67 дворов - 69 детских площадок и 57 спортивных. Кроме этого, в поселках Малаховка и Октябрьский по одной площадке установят по губернаторской программе.

«К 1 сентября работы будут завершены. В настоящее время уже готовы порядка 35 детских площадок и 31 спортивная. Мы стремимся на новых детских площадках ставить видеокамеры», - отметил Ружицкий.

По его словам, проведение работ контролируют и сами жители.

«Я всегда говорю - если жители видят какие-то нарушения в выполнении работ, просьба фотографировать, снимать видео и отправлять мне в соцсети, чтобы мы оперативно реагировали», - заключил Ружицкий.