РИАМО - 7 июн. В ночные часы 9,10 и 11 июня температура воздуха на территории Подмосковья вновь может опуститься до минус 2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус 2 до 0 градусов», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что при заморозках пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения.