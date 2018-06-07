РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в четверг, что рассчитывает на молодых политиков, которые смогли бы взять на себя ответственность за страну.

«Это вопрос традиционный, я всегда об этом думаю. Преемника в прямом смысле нет, его определит российский народ, но я, конечно, думаю о том, чтобы у нас подросло молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять ответственность за Россию», - сказал Путин.

Он отметил, что «один в поле не воин», ему помогает команда единомышленников.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.