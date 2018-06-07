РИАМО - 7 июн. С начала текущего года санитарная авиация в Московской области совершила 88 вылетов, санавиация используется для осуществления экстренной эвакуации пациентов, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Заявки на вылет поступали от медицинских организаций и оперативных служб. Вылет бригад осуществлялся через оперативно-диспетчерскую службу медицины катастроф в круглосуточном режиме», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он напомнил, что в 2017 году в регионе возобновилась деятельность санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим, в том числе, в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медучреждений. Кроме того, санавиация используется для осуществления межбольничной эвакуации пациентов.

«Использование авиационного транспорта позволяет сократить время прибытия медицинских бригад к месту происшествия, вне зависимости от дорожного трафика. Кроме того, эта возможность позволяет улучшить жизнь населения, своевременно оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь», – отметил Марков.

Глава областного Минздрава добавил, что при оказании санитарно-авиационной помощи применяется вертолет легкого класса, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием.