РИАМО – 7 июн. Проезд по Крымскому мосту в России всегда будет бесплатным, сообщил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Никакой альтернативы Крымскому мосту нет, поэтому движение по нему не может стать платным», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Дорога на мосту имеет четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость - 90 километров в час. Остановки на мосту запрещены.

Автомобильную часть Крымского моста Путин открыл 15 мая этого года, движение автомобилей запустили 16 мая.