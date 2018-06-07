РИАМО - 7 июн. В эксплуатацию сдана вторая очередь газопровода в деревне Мышкино сельского поселения Горетовское Можайского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Газопровод построен в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Протяженность газовых сетей составила 6,6 километра. Построенный газопровод даст возможность подключить к газу 126 домов местных жителей», – говорится в сообщении.

За последние пять лет в пять раз увеличились темпы газификации населенных пунктов. Более 150 тысяч жителей в 346 городах и поселках уже получили возможность газифицировать свои дома.

«Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить не менее 50 объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключить свои дома к газовым сетям. Это пятый объект, введенный в этом году, работы выполняются в соответствии с графиком», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он добавил, что основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года.