РИАМО - 7 июн. Российских школьников могут обязать сдавать экзамен по иностранному языку с 2022 года, для этого необходимо подготовить педагогов и новые методики, сообщила в четверг в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Мы планируем с 2022 года, а в 2020 году ввести пилот в 19 регионах по иностранному языку. В этом году иностранный язык сдают всего 11,5%. Мы говорим о необходимости иностранного языка как обязательного или как обязательного третьего», - сказала Васильева, отвечая на вопрос девятиклассника из подмосковной Лобни.

По словам министра, необходимо подготовить педагогов, новые методики, а также замотивировать школьников.

Кроме этого, со следующего года вводят новые требования к знаниям иностранного языка в среднем профессиональном образовании, добавила Васильева.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.