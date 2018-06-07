РИАМО – 7 июн. Российские власти пока не рассматривали возможность обмена журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова с украинской стороной, сообщил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае этого года по подозрению в госизмене. Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

«Нашего журналиста Кирилла Вышинского задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Это недопустимая политика сегодняшних украинских правителей. Другой фигурант, господин Сенцов, задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за попытку террористического акта, в результате которого могли пострадать невиновные люди. Это разные, несопоставимые вещи. Об обмене мы пока не думали», - сказал Путин.

Он отметил, что рассчитывает на присутствие здравого смысла у украинских властей.

«Я надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе под давлением международных организаций», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.