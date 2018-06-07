РИАМО - 7 июн. Следствие в Москве ходатайствует об аресте женщины, заочно обвиняемой в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении так называемого врача-косметолога Натальи Коростелевой, а также Екатерины Егоровой и Саният Яикбаевой. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – сказала Иванова.

По данным следствия, в период с 2007 по 2015 годы Коростелева, представляясь врачом-косметологом, совместно с двумя соучастницами за деньги оказывала услуги косметологического характера на территории Москвы в различных арендуемых помещениях.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы», – добавила Иванова.

В отношении Коростелевой и Егоровой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Яикбаева скрылась от органов следствия, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск и ей заочно было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Яикбаевой меры пресечения в виде заключения под стражу.