РИАМО - 7 июн. С 2018 по 2024 годы на строительство региональных дорог в России будет направлено порядка 9,6 триллиона рублей, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны добиться того, чтобы не только федеральные, но и региональные трассы были в очень приличном состоянии. В процентном соотношении они должны дорасти до 70-80 процентов. Для этого предусматриваются необходимые ресурсы», - сказал Путин.

Он добавил, что с 2012 до 2017 годы Россия истратила в целом на дорожное строительство около 5,1 триллиона рублей. Планируется «почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства» - это примерно 9,6 или от 9,5 до 9,7 триллиона рублей, которые будут направлены на цели дорожного строительства в разных регионах Российской Федерации.

«У нас тема дорожного строительства звучит постоянно и справедливо. Страна у нас огромная, транспортные вопросы всегда являются актуальными, но в силу «огромности» нашей территории на тех или иных площадках сделано еще недостаточно», - сказал Путин.

По его словам, одна из приоритетных задач, которые власти должны решать на ближайшую шестилетку - это как раз пространственное развитие, связанность территории, а также дорожное строительство.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.