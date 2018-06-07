РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи 13 июня пройдет благотворительная акция, в ходе которой жители смогут принести корм, пеленки и ветошь для бездомных животных, сообщается на официальном сайте централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого.

«Коллектив центра детского и семейного чтения 13 июня в 15:00 проводит благотворительную акцию «Ненужных животных не бывает». В программе - встреча с волонтерами городского приюта для бездомных животных «Бирюлево». Люди, неравнодушные к судьбе бездомных животных, могут принять участие в благотворительной акции по сбору корма для собак и кошек, пеленок и ветоши», - говорится в сообщении.

Акция пройдет по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №8.