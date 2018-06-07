РИАМО - 7 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход строительства участка Северо-Восточной хорды в Москве, в результате проверки обнаружили несоответствие нормам у металлических конструкций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Специалисты Мосгосстройнадзора совместно со специалистами ГБУ «ЦЭИИС» провели проверку по объекту капитального строительства «Северо-Восточная хорда. Участок от Щелковского шоссе до Открытого шоссе», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В ходе проверки проводился контроль качества сварных соединений, прочность железобетонных конструкций, опор и пролетного строения, а также проверили качество применяемых строительных материалов и геометрические параметры построенных сооружений.

«По результатам проверки выявлено несоответствие нормативным требованиям соединений узлов в металлических конструкциях. Застройщику выдано предписание с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Утвержденным проектом предусмотрено строительство четырех эстакад, строительство дорог общей протяженностью – 3,3 километра, инженерных коммуникаций и благоустройство территории. На объекте также ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакад и переустройству инженерных коммуникаций.

Технический заказчик объекта – ЗАО «УКС ИКСиД», генеральный подрядчик – АО «МСУ-1».