РИАМО - 7 июн. В ночь на 8 июня на федеральной трассе М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе будет временно ограничено движение, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» сообщает, что в ночь с 7 на 8 июня в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода на 22 километре трассы М-7 «Волга» в районе остановки «Леоново» в Балашихе движение транспорта будет временно ограничено», - говорится в сообщении.

В период с 22:00 до 7:00 проезжая часть трассы будет сужена до четырех полос (по две полосы в каждом направлении). В период с 2:00 до 2:40 движение на участке будет полностью перекрыто.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения.