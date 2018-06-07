РИАМО - 7 июн. Два транспортных средства столкнулись на трасе в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла в 15:43 в четверг на 16 километре автодороги «Хотьково-Мостовик-Дмитров».

«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб», – говорится в сообщении.

Министерство призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.