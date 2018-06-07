РИАМО - 7 июн. Два транспортных средства столкнулись на трасе в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.
Авария произошла в 15:43 в четверг на 16 километре автодороги «Хотьково-Мостовик-Дмитров».
«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб», – говорится в сообщении.
Министерство призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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