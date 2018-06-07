РИАМО – 7 июн. Национализация нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний может привести к негативным последствиям для экономики России, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Национализировать всю «нефтянку» - это сложный, очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики», - сказал Путин.

Он добавил, что самое важное – чтобы нефтяные предприятия работали в рамках закона и эффективно.

«Нам главное обеспечить, чтобы, кому бы ни принадлежали эти предприятия, чтобы они действовали в рамках закона, чтобы они инвестировали в развитие переработки на территории страны», - подчеркнул президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.