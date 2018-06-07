РИАМО - 7 июн. Административное здание Ломоносовской школы-пансиона общей площадью 2 049 квадратных метров получило заключение о соответствии построенного объекта требованиям техрегламентов и готовится к вводу в эксплуатацию в Раменском районе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил административный корпус Ломоносовской школы-пансиона, расположенный на улице Ломоносовская в поселке имени Тельмана Раменского района», - говорится в сообщении.

В рамках проекта, в существующем здании произвели надстройку второго этажа и технического чердака.

«На объекте завершилась реконструкция. Площадь административного здания составила 2 049 квадратных метров. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Здание включает в себя помещения и кабинеты административной части управления и помещения вспомогательного назначения администрации школы.

На первом этаже расположена библиотека, медицинский кабинет с процедурной, оснащенные необходимым оборудованием и мебелью. На втором этаже обустроен конференц-зал. На третьем этаже - технический чердак с выходами на кровлю. В подвале административного здания размещены инженерно-технические помещения.

Заказчиком объекта выступает автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-пансион»».