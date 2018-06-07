РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг рассказал о недопустимости снижения заработной платы работникам бюджетной сферы, он добавил, что этот вопрос станет темой очередного государственного совета.

«Я уже обращал внимание, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере: в школах, в средней и высшей школе - должен быть не только сохранен, но и приумножен, должен двигаться дальше в соответствии с ростом средней заработной платы по региону. То, что вы говорите, это связано с началом нового финансового года, но я предупреждал своих коллег, ни в коем случае нельзя опускать эту планку, нужно двигаться вперед. Пользуясь вашим вопросом, хочу еще раз на это обратить внимание руководителей российских регионов», - сказал Путин.

Он отметил, что это станет темой очередного государственного совета.

«Прошу администрацию, правительство, министра профильного изучать ситуацию и доложить, что происходит», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.