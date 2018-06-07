РИАМО - 7 июн. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев не смог ответить на вопрос президента РФ Владимира Путина про говядину в ходе прямой линии, глава государства отметил, что россияне хотели бы получить этот ответ от президента.

«Только что был Гордеев на экране, он у нас считается хорошим специалистом и является им в области сельского хозяйства. Вот один из вопросов: «Почему мясо коровы называют говядиной»? Алексей Васильевич, почему?», - сказал Путин.

Гордеев ответил, что «к своему стыду и как профессионал» не может ответить срочно на этот вопрос, ему надо посмотреть словарь.

«А люди хотят, чтобы я ответил. Даже вы, человек, который все время сельским хозяйством занимается, не можете этого сделать», - отметил президент.

Путин также добавил, что не устал отвечать на вопросы россиян после 3,5 часов прямой линии.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.