РИАМО - 7 июн. В Москве мужчину признали виновным в убийстве провизора аптеки и нападении на пожилую жительницу столицы, по решению суда он приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Бориса Гуляева. Он признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений и разбое с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», – сказала Иванова.

Вечером 28 апреля 2017 года Гуляев с целью хищения денег из кассы аптеки на Ленинском проспекте связал 68-летнюю женщину-провизора и затем задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки денежные средства и личное имущество погибшей.

Кроме того, 26 апреля 2017 года Гуляев в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская напал на пожилую женщину 1927 года рождения. Имевшимся ножом Гуляев ранил ее, похитив у пенсионерки 2 тысячи рублей, скрылся с места происшествия.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», – добавила Иванова.