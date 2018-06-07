РИАМО – 7 июн. Борьба с мусором в России требует жесткой координации разных органов власти и общественников, а также персональной ответственности представителей власти за решение этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Нам нужно идти по этому пути, разумеется, делать это в тесном контакте с волонтерами, и с ОНФ (Общероссийский народный фронт – ред.), и с региональными органами власти. От региональных органов власти, от губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы (утилизации отходов – ред.). Следующий пункт - персональная ответственность за решение этих вопросов. На уровне правительства Минприроды должно за это отвечать. (Заместитель председателя правительства Алексей – ред.) Гордеев должен будет скоординировать эту работу, работу ведомств, министерств, регионов», - сказал Путин.

Как отметил Алексей Гордеев, с 1 января 2019 года вступают в силу новые правила и нормативы обращения с отходами.

«Каждый регион должен разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами. При этом введено обязательное общественное обсуждение этих территориальных схем. В каждом субъекте будут определены региональные операторы, которые будут организовывать и нести ответственность. Будут утверждены единые тарифы. Новые перерабатывающие комплексы будут построены по новым технологиям», - уточнил Гордеев.

Правительство РФ завершает создание единого информационного портала «Наша природа», где все общественники, граждане смогут следить как работает вся цепочка по обработке отходов, добавил Гордеев.

«Очень важно, чтобы стратегии были не только сформулированы, но они выполнялись», - подчеркнул Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.