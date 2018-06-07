РИАМО (РЕУТОВ) - 7 июн. В подмосковном Реутове специалисты проводят комплекс мероприятий по предотвращению возможных последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных падением деревьев при штормовом ветре, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«В связи с нестабильными погодными условиями и частыми штормовыми предупреждениями специалисты городского хозяйства ежедневно проверяют состояние зеленого фонда и проводят санитарную обрезку деревьев для предотвращения их падения в случае усиления порывов ветра. Дендролог проверяет и наклон дерева. Если он превышает 30 градусов - это повод для профилактических мер», - сказал Каторов.

По его словам, в течение недели в целях профилактики на улице Лесной одно дерево было кронировано и два спилены.

По данным Реутовского информагентства, за прошедшую неделю в городе порывами ветра были сломаны ветви девяти деревьев. В зону риска прежде всего попадают особо ломкие породы деревьев - ивы и тополя, возраст которых превышает 10 лет.