РИАМО - 7 июн. Часть информации, транслируемой в эфире радиостанции «Эхо Москвы», требует фильтрации, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Когда госкомпания прекратит финансировать «Эхо Москвы»? Имеется в виду «Газпром», наверное. Здесь речь идет о предателях и так далее. <…> «Газпром» действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику. Это, в том числе, свидетельствует и о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы. Согласен, очень многие вещи требуют очень внимательной фильтрации, которые там пропагандируются», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.