РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июн. Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство продовольственного магазина с объектами социально-бытового назначения в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство здания продовольственного магазина с объектами социально-бытового назначения на улице Инженерной в поселке Нахабино горокруга Красногорск. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

По проекту, в одноэтажном здании на площади более 1,5 тысяч квадратных метров разместятся торговые площади, а также административно-бытовые и технические помещения. На прилегающей территории выполнят озеленение, организуют парковку.

«Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Маркет-Плюс». Объем инвестиций в проект составляет порядка 120 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 20 рабочих мест», – заключается в сообщении.