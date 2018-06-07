РИАМО – 7 июн. Двести заводов по утилизации мусора появятся в России до 2024 года, сообщил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«До 2024 года мы должны построить 200 заводов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.