РИАМО – 7 июн. В столичной прокуратуре проверят информацию о действиях казаков на несогласованной акции, которая прошла в центре Москвы 5 мая, передает РБК.

«Прокуратура Москвы проверит сообщения о нарушениях закона на несанкционированной акции протеста в Москве 5 мая. Об этом говорится в ответе зампрокурора Москвы Андрея Цыганова депутату от КПРФ Валерию Рашкину», – говорится в сообщении.

Рашкин 10 мая направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на людей в казачьей форме, участвовавших в стычках с протестующими на Пушкинской площади в Москве. В депутатском запросе приведены ссылки на репортажи с места с людьми в форме казаков казачьего полка имени крымского атамана Бакланова и «первой сводной офицерской пластунской сотни».

5 мая в ряде городов России состоялись протестные акции. В Москве несогласованная с властями акция прошла на Пушкинской площади. В мероприятии приняли участие 1,5 тысячи человек. Были задержаны порядка 300 человек. Ранее в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что отправят в правоохранительные органы необходимые запросы, чтобы установить, почему казаки участвовали в разгоне участников протестной акции.

При этом на сайте Центрального казачьего войска (ЦКВ) появилось заявление о том, что казаки 5 мая охрану общественного порядка на территории Москвы не осуществляли и в каких-либо противоправных действиях не участвовали. В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции также сообщили, что казаков не привлекали к охране общественного порядка во время несогласованной акции 5 мая.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 тысячу рублей казака Евгения Федорченко за хулиганство на несанкционированном митинге 5 мая. Федорченко нарушил общественный порядок, ругаясь нецензурными словами в публичных местах.