РИАМО - 7 июн. В России к 2032 году количество женщин детородного возраста может сократиться на четверть, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«В связи со сложной демографической ситуацией в России, проблема (приобретения гражданства РФ для граждан ЛНР и ДНР - ред.) становится не только медицинской и социальной, она приобретает ярко выраженный экономический характер. У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, это становится ограничителем экономического роста», - сказал Путин.

Он добавил, что это не обусловлено тем, что сейчас что-то неблагоприятное происходит в экономике или социальной сфер.

«Это происходит потому, что 90-х годах у нас был сильный спад рождаемости, <…> количество женщин детородного возраста резко сократилось. Сейчас они подошли к тому, чтобы стать мамами, но их количество значительно сократилось в 90-е годы, но мы ничего не можем с этим сделать», - сказал президент.

По его словам, одно из немногих для России - это привлечение людей в страну. Прежде всего речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, но которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком и желающими работать в России, имеющие соответственные компетенции.

«В этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные меры, с учетом интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах, имея ввиду ситуацию на рынке труда», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.