РИАМО – 7 июн. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил современные проблемы, которые жителям Российской Федерации кажутся наиболее значимыми, сообщает Газета.ru.

«Согласно результатам опроса, 28% опрошенных считают здравоохранение наиболее актуальной проблемой. Кроме того, граждан волнуют проблемы образования (23%), а также экономики (21%). При этом 15% респондентов обеспокоены вопросами социальной политики», – говорится в сообщении.

Кроме этого, с мая 2017 года по май 2018 года заметно снизилась доля респондентов, отмечающих в числе наиболее важных для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно).

Также россиян беспокоят вопросы пенсий (11%), безработицы (12%) и инфляции (3%).