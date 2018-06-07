РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. На улице Спортивной в подмосковной Балашихе отремонтировали ливневую канализацию после жалобы жителя городского округа, сообщается на портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на портале «Добродел» на неудовлетворительное состояние ливневой канализации на улице Спортивной. По словам мужчины, на проезжей части решетка канализации находится ниже уровня дорожного полотна, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Администрация городского округа рассмотрела обращение.

«Ремонтно-восстановительные работы ливневой канализации выполнены. Фотоматериалы прилагаются», - сказал заместитель главы Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.