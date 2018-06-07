РИАМО - 7 июн. Газ - наиболее экологичное топливо, России необходимо на него переходить, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Для нашей страны, и, я думаю, что для многих других стран гораздо более экологичным является газ. Поэтому если и говорить об улучшении экологической ситуации, то нужно переходить на газомоторное топливо, стимулировать развитие этого направления во всем мире», - сказал Путин.

Он добавил, что в России недостаточно газовых заправочных станций.

«Здесь есть вопросы связанные, прежде всего, с организацией заправок. Газпром этим занимается, это находит поддержку и со стороны федерального правительства. В некоторых странах количество заправок газомоторным топливом гораздо больше, чем у нас. Мы, являясь газодобывающей страной, отстаем немного. Этим мы сейчас занимаемся», - подчеркнул президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.