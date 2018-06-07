РИАМО - 7 июн. Министерство энергетики РФ подготовило законопроект о росте экспортной пошлины на нефтепродукты, сообщил в четверг в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэнерго России Александр Новак.

«Мы дополнительно проработали в правительстве еще ряд мер, которые могли быть направлены на стабилизацию в случае каких-то отклонений цен. Здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством РФ на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы готовы в ближайшее время внести в Государственную думу», - сказал Новак.

По его словам, данный документ будет дополнительным стимулом, «чтобы цены не росли». Он попросил президента поддержать документ.

«Это не столько стимул, это скорее угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется, у нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками и с газовиками. <…> Понимание с их стороны есть о том, что проблему нельзя загонять в угол», - сказал Владимир Путин.

Ранее в четверг заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство намерено 8 июня внести в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо и практически уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть. При этом у правительства появятся дополнительные возможности для реагирования на ситуацию на экспортном рынке.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.