РИАМО - 7 июн. Московское управление ФАС возбудило дело против фитнес-центра «Зебра» за недостоверную рекламу услуг, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

Столичный фитнес-центр «Зебра» в конце 2017 года запустил рекламную акцию: «Занимайтесь до Нового года бесплатно!» Однако, когда потребитель обратился в клуб с целью покупки бесплатного абонемента, администрация сообщила ему о дополнительных условиях акции, которые в рекламе обозначены не были. Бесплатные занятия до нового года можно было получить только при приобретении годового абонемента.

«Московское УФАС проверит рекламу фитнес-центра, в которой отсутствовала часть существенной информации об условиях приобретения услуги, на предмет ее соответствия части 7 статьи 5 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 21 июня», – говорится в сообщении.