РИАМО – 7 июн. К майнингу и криптовалюте нужно относиться с осторожностью, Центробанк также не считает криптовалюту средством платежа, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Майнинг у нас не регулируется, и мы относимся к этому очень аккуратно. Мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно», - сказал Путин.

Он добавил, что Центробанк также не считает криптовалюту средством платежа.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.