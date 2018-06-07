РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июн. Представители ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева вошли в число лучших на корпоративном чемпионате рабочих профессий «Роскосмоса», сообщается на сайте корпорации.

Третий корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы «Роскосмоса» – 2018» прошел в Екатеринбурге. В нем участвовали 146 человек, представляющих 26 предприятий ракетно-космческой промышленности России. Представители соревновались по шести компетенциям чемпионата: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика CAD» и «Прототипирование».

«Представители РКК «Энергия» (предприятие Королева – ред.) вошли в число лучших в двух компетенциях: Дмитрий Андросов занял третье место в прототипировании, а Вадим Приходько стал первым в компетенции «Инженерная графика CAD»», – говорится в сообщении.

В номинации «Прототипирование» молодые профессионалы собирали прототип марсохода, а участники номинации «Инженерная графика CAD» проектировали трехмерную модель детали, с помощью которой разделяются ступени ракеты во время полета.