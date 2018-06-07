РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо стремиться к понижению ипотечной ставки до 7%.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.

«Мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%», - сказал Путин.

Также к президенту обратился житель Ивановской области Дмитрий Верховский с вопросом об изменении условий снижения ипотечной ставки до 6% для семей с детьми. Житель Ивановской области предложил изменить формулировку в постановлении, согласно которому на снижение ставки могли бы рассчитывать семьи при рождении второго и последующего ребенка.

«Это решение, о котором вы сейчас сказали, и изложено в постановлении правительства. Я думаю, я сейчас разочарую министерство финансов, оно (постановление – ред.) ошибочно и его нужно поправить. Стоить это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. <…> Обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства. Мы это поправим», - сказал Путин.