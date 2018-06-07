РИАМО - 7 июн. В России ежегодно порядка 5 миллионов человек должны улучшать свои жилищные условия, сказал в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Это не значит, что в Москве программа реновации будет реализовываться, а остальные регионы останутся без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий. Мы должны выйти на 120 миллионов квадратных метров строительства, чтобы 5 миллионов семей получали новое жилье в год», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на эффективную работу губернаторского корпуса в части решения жилищных вопросов.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.