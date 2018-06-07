РИАМО - 7 июн. Около 10 тысяч москвичей-участников программы реновации жилфонда столицы переедут в новые дома в 2018 году, в городе обеспечат комфортное проживание как участников программы, так и жителей соседних домов, сообщил в четверг в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время власти столицы выпустили все необходимые нормативно-правовые акты, обеспечили финансированием реализацию первого этапа программы.

«Помимо этого, в настоящее время подобраны и начато проектирование и строительство на 250 стартовых площадках, которые и дадут толчок дальнейшей волне переселения. В этом году уже будет переселено около 10 тысяч москвичей, им будет предоставлено комфортное жилье», - сказал Собянин.

Он добавил, что в городе началась масштабная работа по разработке градостроительной документации одновременно во всех районах реновации. Власти Москвы должны обеспечить комфортное проживание жителей: и тех, кто попадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной и инженерной инфраструктурах, «это очень важная работа».

«Хотел поблагодарить вас (президента РФ Владимира Путина - ред.) за поддержку в принятии федерального закона по реновации. Этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичей», - отметил Собянин.

Мэр пообещал, что столичные власти будут делать все, чтобы программа была реализована комфортно для граждан и были обеспечены все гарантии, заложенные в федеральном законе.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.