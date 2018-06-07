РИАМО - 7 июн. В России снизилось количество больных с запущенными стадиями рака, ранняя выявляемость таких заболеваний на ранней стадии достигает 56%, сообщила в четверг в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.

«Прежде всего ранняя диагностика позволяет эффективно лечить пациентов. К счастью, у нас уже сейчас ранняя выявляемость 56%. Есть локализация, при которой 70-80%. Достаточно резко снизилась запущенность раков в нашей стране», - сказала Скворцова.

Она добавила, что в России наиболее распространен рак репродуктивной системы у женщин, 5-9% выявляются в четвертой стадии, что является высоким показателем.

«С 2013 года мы запустили систему онкоскринингов в рамках диспансеризации, с этого года поменяли регламент диспансеризаций. Сейчас в тех возрастных группах, когда риск раков наиболее высок, человек проходит обследование качественно и бесплатно раз в два года. Кроме того, в женских консультациях ежегодно проводится профилактический осмотр женщин со всеми исследованиями», - сказала Скворцова.

Она обозначила, что проблемой является увеличение настороженности по отношению онкозаболеваниям у врачей-терапевтов и участковых. С целью решения данной проблемы год назад была создана специальная электронная программа с хорошими иллюстрациями.

«Уже сейчас за 2017 год 85% всех врачей первичного звена получили сертификацию, пройдя эту программу. Задача - по какому бы поводу пациент не явился к своему врачу, иметь осторожность и выяснить необходимость дифференцировать проблемы, связанные с раком», - сказала министр.