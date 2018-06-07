РИАМО - 7 июн. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов призвал подмосковные энергокомпании заняться развитием электрозарядных станций, он заявил, что в этом году планируется установить 200 зарядных устройств в опоры уличных фонарей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Важными задачами для энергокомпаний Московской области Леонид Неганов назвал дальнейшее развитие сети электрозарядных станций. В частности, в этом году на территории региона планируется установка 200 зарядных модулей внутри опор уличного освещения», - говорится в сообщении.

По словам министра, такого проекта нет нигде в мире и курировать его реализацию он намерен лично.

Неганов выразил благодарность АО «Мособлэнерго» за работу по развитию сети зарядных станций для электромобилей на территории Подмосковья.

Помимо этого, он призвал компании оснастить многоквартирные дома в Подмосковье общедомовыми приборами учета.

Как говорится в сообщении, потребность области в установке приборов учета электроэнергии составляет более 18,7 тысяч. Также на высоком уровне сохраняется необходимость региона в установке приборов учета тепла и учета водоснабжения. Эти задачи планируют решить в ближайшие два года.

АО «Мособлэнерго» активно поддерживает все направления, озвученные Негановым в ходе выступления, и не первый год работает над их реализацией.